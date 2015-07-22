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    Дмитрий Ращупкин - статистика

    #95 | Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Викторович
    Фамилия Ращупкин
    Команда Смена
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 января 1994 (29 лет)
    Рост 180
    Вес 70
    Статистика по турнирам
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