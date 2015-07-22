Дмитрий Ращупкин - статистика
#95 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Ращупкин
|Команда
|Смена
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 января 1994 (29 лет)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Ращупкин
|Команда
|Смена
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 января 1994 (29 лет)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Смена
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2015
|85' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|3:1
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|09.10.2015
|1' -72'
|Якутия (Якутск)
|0:3
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|02.10.2015
|80' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|1:1
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|29.09.2015
|Был в запасе
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|1:1
|Чита (Чита)
|12.09.2015
|Был в запасе
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|2:2
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|09.09.2015
|90' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|2:1
|Динамо (Барнаул)
|23.08.2015
|Был в запасе
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|0:2
|Иртыш (Омск)
|20.08.2015
|90' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|2:1
|Томь-2 (Томск)
|30.07.2015
|90' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|5:2
|Якутия (Якутск)
|22.07.2015
|90' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|1:0
|Сахалин (Южно-Сахалинск)