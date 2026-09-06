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Кипр. Первый дивизион
Команды
Неа Саламис Фамагуста
Алуа Конфа
Статистика
€ 375 тыс
Алуа Конфа - статистика
Неа Саламис Фамагуста
7 сентября 1996 (30)
#27 | Полузащитник
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 4
06.09.2026
АЕК
1' - 34'
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Олимпиакос Никосия
3 : 3
28.08.2026
Неа Саламис Фамагуста
1' - 90'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Кипр. Первый Дивизион 2025/2026
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гавр
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 31 тур
Гавр
1 : 1
26.04.2025
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Лион
4 : 2
16.03.2025
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Гавр
1 : 1
09.03.2025
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ланс
3 : 4
01.03.2025
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Гавр
1 : 4
23.02.2025
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Гавр
1 : 3
16.02.2025
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Лилль
1 : 2
08.02.2025
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Анжер
1 : 1
02.02.2025
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
1 : 1
19.01.2025
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Гавр
1 : 2
12.01.2025
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Марсель
5 : 1
05.01.2025
Гавр
88' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
2 : 1
07.12.2024
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Нант
0 : 2
24.11.2024
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
1 : 0
03.11.2024
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Ренн
1 : 0
25.10.2024
Гавр
Был в запасе
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