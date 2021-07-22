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    Дино Исламович - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Дино
    Фамилия Исламович
    Команда Гронинген
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 января 1994 (29 лет)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
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