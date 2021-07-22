Дино Исламович - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Дино
|Фамилия
|Исламович
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 января 1994 (29 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Дино
|Фамилия
|Исламович
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 января 1994 (29 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Русенборг
|5
|4
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.08.2021
|1' -89'
|Ренн (Ренн)
|2:0
|Русенборг (Тронхейм)
|79'
|10.08.2021
|1' -46'
|Домжале (Домжале)
|1:2
|Русенборг (Тронхейм)
|05.08.2021
|1' -81'
|Русенборг (Тронхейм)
|6:1
|Домжале (Домжале)
|23' 46'
|29.07.2021
|1' -89'
|Русенборг (Тронхейм)
|4:1
|Хафнарфьордур (Хафнарфьордур)
|49'
|22.07.2021
|1' -89'
|Хафнарфьордур (Хафнарфьордур)
|0:2
|Русенборг (Тронхейм)
|71'