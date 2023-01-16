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    Каин Вулери - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Каин
    Фамилия Вулери
    Команда Ионикос
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 января 1995 (28 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ионикос 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.01.2023 1' -46' ПАС Ламия (Ламия) 0:2 Ионикос (Никея)
    22.01.2023 1' -88' Ионикос (Никея) 1:2 АЕК (Афины)
    16.01.2023 1' -80' Ионикос (Никея) 0:1 Волос (Волос)
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