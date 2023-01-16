Каин Вулери - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Каин
|Фамилия
|Вулери
|Команда
|Ионикос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 января 1995 (28 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Каин
|Фамилия
|Вулери
|Команда
|Ионикос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 января 1995 (28 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ионикос
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.01.2023
|1' -46'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|22.01.2023
|1' -88'
|Ионикос (Никея)
|1:2
|АЕК (Афины)
|16.01.2023
|1' -80'
|Ионикос (Никея)
|0:1
|Волос (Волос)