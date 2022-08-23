Марек Родак - статистика
#42 | Вратарь
|Имя
|Марек
|Фамилия
|Родак
|Команда
|Фулхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кошице
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|188
|Вес
|69
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Марек
|Фамилия
|Родак
|Команда
|Фулхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кошице
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|188
|Вес
|69
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|Был в запасе
|Фулхэм
|0:3
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 27 тур
|06.03.2023
|Был в запасе
|Брентфорд
|3:2
|Фулхэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|28.02.2023
|1' - 90'
|Фулхэм
|2:0
|Лидс
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|24.02.2023
|Был в запасе
|Фулхэм
|1:1
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Брайтон
|0:1
|Фулхэм
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Фулхэм
|2:0
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фулхэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Кроули Таун (Кроули)
|2:0
|Фулхэм (Лондон)