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    Марек Родак - статистика

    #42 | Вратарь
    Имя Марек
    Фамилия Родак
    Команда Фулхэм
    Состав Основной
    Родной город Кошице
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 13 декабря 1996 (26 лет)
    Рост 188
    Вес 69
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 Был в запасе Фулхэм 0:3 Арсенал Англия. Премьер-лига, 27 тур
    06.03.2023 Был в запасе Брентфорд 3:2 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 26 тур
    28.02.2023 1' - 90' Фулхэм 2:0 Лидс Англия. Кубок, 1/8 финала
    24.02.2023 Был в запасе Фулхэм 1:1 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 Был в запасе Брайтон 0:1 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 Был в запасе Фулхэм 2:0 Ноттингем Форест Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фулхэм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -90' Кроули Таун (Кроули) 2:0 Фулхэм (Лондон)
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