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    Бен Чилвел - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Бен
    Фамилия Чилвел
    Команда Челси
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 декабря 1996 (26 лет)
    Рост 184
    Вес 74
    Стоимость:
    € 38,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 73' Лестер 1:3 Челси Англия. Премьер-лига, 27 тур
    11'
    07.03.2023 1' - 90' Челси 2:0 Боруссия Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
    43' 90'
    04.03.2023 1' - 90' Челси 1:0 Лидс Англия. Премьер-лига, 26 тур
    53'
    26.02.2023 1' - 90' Тоттенхэм 2:0 Челси Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 1' - 84' Челси 0:1 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 24 тур
    15.02.2023 1' - 72' Боруссия 1:0 Челси Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    11.02.2023 68' - 90' Вест Хэм 1:1 Челси Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Челси 15 2 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.03.2023 1' -73' Лестер (Лестер) 1:3 Челси (Лондон)
    11'
    04.03.2023 1' -90' Челси (Лондон) 1:0 Лидс (Лидс)
    53'
    26.02.2023 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 2:0 Челси (Лондон)
    18.02.2023 1' -84' Челси (Лондон) 0:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    11.02.2023 68' -90' Вест Хэм (Лондон) 1:1 Челси (Лондон)
    03.02.2023 84' -90' Челси (Лондон) 0:0 Фулхэм (Лондон)
    29.10.2022 64' -90' Брайтон (Брайтон & Хов) 4:1 Челси (Лондон)
    22.10.2022 1' -90' Челси (Лондон) 1:1 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    16.10.2022 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 0:2 Челси (Лондон)
    33'
    08.10.2022 Был в запасе Челси (Лондон) 3:0 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    01.10.2022 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 1:2 Челси (Лондон)
    03.09.2022 72' -90' Челси (Лондон) 2:1 Вест Хэм (Лондон)
    76'
    30.08.2022 67' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 2:1 Челси (Лондон)
    27.08.2022 90' -90' Челси (Лондон) 2:1 Лестер (Лестер)
    21.08.2022 77' -90' Лидс (Лидс) 3:0 Челси (Лондон)
    14.08.2022 Был в запасе Челси (Лондон) 2:2 Тоттенхэм (Лондон)
    06.08.2022 1' -65' Эвертон (Ливерпуль) 0:1 Челси (Лондон)
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