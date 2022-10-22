Бен Чилвел - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Чилвел
|Команда
|Челси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|184
|Вес
|74
Стоимость:
€ 38,00
млн
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Чилвел
|Команда
|Челси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|184
|Вес
|74
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 73'
|Лестер
|1:3
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 27 тур
|11'
|07.03.2023
|1' - 90'
|Челси
|2:0
|Боруссия
|Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
|43' 90'
|04.03.2023
|1' - 90'
|Челси
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|53'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Тоттенхэм
|2:0
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 84'
|Челси
|0:1
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|15.02.2023
|1' - 72'
|Боруссия
|1:0
|Челси
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|11.02.2023
|68' - 90'
|Вест Хэм
|1:1
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челси
|15
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|1' -73'
|Лестер (Лестер)
|1:3
|Челси (Лондон)
|11'
|04.03.2023
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|53'
|26.02.2023
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:0
|Челси (Лондон)
|18.02.2023
|1' -84'
|Челси (Лондон)
|0:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|11.02.2023
|68' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|1:1
|Челси (Лондон)
|03.02.2023
|84' -90'
|Челси (Лондон)
|0:0
|Фулхэм (Лондон)
|29.10.2022
|64' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|4:1
|Челси (Лондон)
|22.10.2022
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|1:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|16.10.2022
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|0:2
|Челси (Лондон)
|33'
|08.10.2022
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|3:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|01.10.2022
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:2
|Челси (Лондон)
|03.09.2022
|72' -90'
|Челси (Лондон)
|2:1
|Вест Хэм (Лондон)
|76'
|30.08.2022
|67' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
|Челси (Лондон)
|27.08.2022
|90' -90'
|Челси (Лондон)
|2:1
|Лестер (Лестер)
|21.08.2022
|77' -90'
|Лидс (Лидс)
|3:0
|Челси (Лондон)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|06.08.2022
|1' -65'
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:1
|Челси (Лондон)