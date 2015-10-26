Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Серхио Иглесиас - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Серхио
    Фамилия Иглесиас
    Команда Логронес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 июня 1993 (29 лет)
    Рост 183
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спортинг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2015 Был в запасе Спортинг (Хихон) 1:0 Малага (Малага)
    26.10.2015 61' -90' Атлетик (Бильбао) 3:0 Спортинг (Хихон)
    • Читайте нас: 
    11