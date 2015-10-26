Серхио Иглесиас - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Иглесиас
|Команда
|Логронес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|183
|Вес
|82
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Иглесиас
|Команда
|Логронес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|183
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|1:0
|Малага (Малага)
|26.10.2015
|61' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|3:0
|Спортинг (Хихон)