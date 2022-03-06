Кевин Н'Дорам - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Н'Дорам
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нант
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 января 1996 (27 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Н'Дорам
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нант
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 января 1996 (27 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Метц
|19
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2022
|51' -90'
|Метц (Метц)
|3:2
|Лион (Лион)
|01.05.2022
|87' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|2:2
|Метц (Метц)
|24.04.2022
|1' -46'
|Метц (Метц)
|0:1
|Брест (Брест)
|14'
|20.04.2022
|1' -62'
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Метц (Метц)
|17.04.2022
|1' -46'
|Метц (Метц)
|1:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|10.04.2022
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|3:1
|Метц (Метц)
|03.04.2022
|1' -83'
|Метц (Метц)
|1:2
|Монако (Монако)
|20.03.2022
|1' -78'
|Ренн (Ренн)
|6:1
|Метц (Метц)
|13.03.2022
|1' -90'
|Метц (Метц)
|0:0
|Ланс (Ланс)
|89'
|06.03.2022
|54' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:0
|Метц (Метц)
|01.12.2021
|1' -32'
|Метц (Метц)
|1:3
|Монпелье (Монпелье)
|27.11.2021
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|0:1
|Метц (Метц)
|4'
|21.11.2021
|1' -90'
|Метц (Метц)
|3:3
|Бордо (Бордо)
|07.11.2021
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|0:0
|Метц (Метц)
|13'
|30.10.2021
|1' -76'
|Метц (Метц)
|1:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|24.10.2021
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|4:1
|Метц (Метц)
|53'
|17.10.2021
|1' -90'
|Метц (Метц)
|0:3
|Ренн (Ренн)
|15.08.2021
|1' -30'
|Нант (Нант)
|2:0
|Метц (Метц)
|08.08.2021
|1' -90'
|Метц (Метц)
|3:3
|Лилль (Лилль)