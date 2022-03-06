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    Кевин Н'Дорам - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Кевин
    Фамилия Н'Дорам
    Команда Метц
    Состав Основной
    Родной город Нант
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 января 1996 (27 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Метц 19 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2022 51' -90' Метц (Метц) 3:2 Лион (Лион)
    01.05.2022 87' -90' Монпелье (Монпелье) 2:2 Метц (Метц)
    24.04.2022 1' -46' Метц (Метц) 0:1 Брест (Брест)
    14'
    20.04.2022 1' -62' Лорьян (Лорьян) 1:0 Метц (Метц)
    17.04.2022 1' -46' Метц (Метц) 1:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    10.04.2022 1' -90' Бордо (Бордо) 3:1 Метц (Метц)
    03.04.2022 1' -83' Метц (Метц) 1:2 Монако (Монако)
    20.03.2022 1' -78' Ренн (Ренн) 6:1 Метц (Метц)
    13.03.2022 1' -90' Метц (Метц) 0:0 Ланс (Ланс)
    89'
    06.03.2022 54' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:0 Метц (Метц)
    01.12.2021 1' -32' Метц (Метц) 1:3 Монпелье (Монпелье)
    27.11.2021 1' -90' Ницца (Ницца) 0:1 Метц (Метц)
    4'
    21.11.2021 1' -90' Метц (Метц) 3:3 Бордо (Бордо)
    07.11.2021 1' -90' Марсель (Марсель) 0:0 Метц (Метц)
    13'
    30.10.2021 1' -76' Метц (Метц) 1:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    24.10.2021 1' -90' Ланс (Ланс) 4:1 Метц (Метц)
    53'
    17.10.2021 1' -90' Метц (Метц) 0:3 Ренн (Ренн)
    15.08.2021 1' -30' Нант (Нант) 2:0 Метц (Метц)
    08.08.2021 1' -90' Метц (Метц) 3:3 Лилль (Лилль)
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