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    Макс О'Лири - статистика

    #12 | Вратарь
    Имя Макс
    Фамилия О'Лири
    Команда Бристоль Сити
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 10 октября 1996 (26 лет)
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 90' Бристоль Сити 2:0 Блэкпул Англия. Чемпионшип, 36 тур
    07.03.2023 1' - 90' Хаддерсфилд Таун 0:0 Бристоль Сити Англия. Чемпионшип, 29 тур
    04.03.2023 1' - 90' Кардифф 2:0 Бристоль Сити Англия. Чемпионшип, 35 тур
    28.02.2023 1' - 90' Бристоль Сити 0:3 Манчестер Сити Англия. Кубок, 1/8 финала
    25.02.2023 1' - 90' Бристоль Сити 1:0 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 34 тур
    18.02.2023 1' - 90' Сандерленд 1:1 Бристоль Сити Англия. Чемпионшип, 33 тур
    15.02.2023 1' - 90' Бристоль Сити 1:1 Уиган Атлетик Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 1' - 90' Бристоль Сити 1:0 Норвич Сити Англия. Чемпионшип, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бристоль Сити 23 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.03.2023 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 2:0 Блэкпул (Блэкпул)
    07.03.2023 1' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 0:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    04.03.2023 1' -90' Кардифф (Кардифф) 2:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    25.02.2023 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    18.02.2023 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 1:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    15.02.2023 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    11.02.2023 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:0 Норвич Сити (Норвич)
    04.02.2023 1' -90' Престон (Престон) 1:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    21.01.2023 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)
    14.01.2023 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 4:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    01.01.2023 1' -90' Ковентри (Ковентри) 1:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    29.12.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 0:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    26.12.2022 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 0:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    17.12.2022 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    10.12.2022 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:3 Бристоль Сити (Бристоль)
    12.11.2022 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 0:0 Уотфорд (Уотфорд)
    05.11.2022 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    01.11.2022 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 0:1 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    29.10.2022 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:1 Суонси (Суонси)
    22.10.2022 1' -90' Рединг (Рединг) 2:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    18.10.2022 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    15.10.2022 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:2 Миллуолл (Лондон)
    12.10.2022 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 2:1 Престон (Престон)
    08.10.2022 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 3:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    04.10.2022 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 0:0 Ковентри (Ковентри)
    01.10.2022 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    17.09.2022 Был в запасе Бернли (Бернли) 2:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    14.09.2022 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 3:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    03.09.2022 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 2:3 Бристоль Сити (Бристоль)
    31.08.2022 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 2:0 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    27.08.2022 Был в запасе Блэкпул (Блэкпул) 3:3 Бристоль Сити (Бристоль)
    21.08.2022 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 2:0 Кардифф (Кардифф)
    16.08.2022 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 2:0 Лутон Таун (Лутон)
    13.08.2022 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 1:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    06.08.2022 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 2:3 Сандерленд (Сандерленд)
    30.07.2022 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:1 Бристоль Сити (Бристоль)
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