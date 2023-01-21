Макс О'Лири - статистика
#12 | Вратарь
|Имя
|Макс
|Фамилия
|О'Лири
|Команда
|Бристоль Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 октября 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Макс
|Фамилия
|О'Лири
|Команда
|Бристоль Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 октября 1996 (26 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 90'
|Бристоль Сити
|2:0
|Блэкпул
|Англия. Чемпионшип, 36 тур
|07.03.2023
|1' - 90'
|Хаддерсфилд Таун
|0:0
|Бристоль Сити
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|04.03.2023
|1' - 90'
|Кардифф
|2:0
|Бристоль Сити
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|28.02.2023
|1' - 90'
|Бристоль Сити
|0:3
|Манчестер Сити
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|1' - 90'
|Бристоль Сити
|1:0
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Сандерленд
|1:1
|Бристоль Сити
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|15.02.2023
|1' - 90'
|Бристоль Сити
|1:1
|Уиган Атлетик
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Бристоль Сити
|1:0
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бристоль Сити
|23
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|07.03.2023
|1' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|0:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|04.03.2023
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|2:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|25.02.2023
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|18.02.2023
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|15.02.2023
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|11.02.2023
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:0
|Норвич Сити (Норвич)
|04.02.2023
|1' -90'
|Престон (Престон)
|1:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|21.01.2023
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|14.01.2023
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|4:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|01.01.2023
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|29.12.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|26.12.2022
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|17.12.2022
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|10.12.2022
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:3
|Бристоль Сити (Бристоль)
|12.11.2022
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|05.11.2022
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|01.11.2022
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|29.10.2022
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Суонси (Суонси)
|22.10.2022
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|2:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|18.10.2022
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|15.10.2022
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Миллуолл (Лондон)
|12.10.2022
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:1
|Престон (Престон)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|3:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|04.10.2022
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:0
|Ковентри (Ковентри)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|2:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|14.09.2022
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|3:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:3
|Бристоль Сити (Бристоль)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|3:3
|Бристоль Сити (Бристоль)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:0
|Кардифф (Кардифф)
|16.08.2022
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:0
|Лутон Таун (Лутон)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:3
|Сандерленд (Сандерленд)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:1
|Бристоль Сити (Бристоль)