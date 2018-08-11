Алексис Эланди - статистика
#47 | Нападающий
|Имя
|Алексис
|Фамилия
|Эланди
|Команда
|Нант
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|175
|Вес
|65
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Алексис
|Фамилия
|Эланди
|Команда
|Нант
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|175
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нант
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2018
|86' -90'
|Нант (Нант)
|1:3
|Монако (Монако)