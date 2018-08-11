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    Алексис Эланди - статистика

    #47 | Нападающий
    Имя Алексис
    Фамилия Эланди
    Команда Нант
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 декабря 1996 (26 лет)
    Рост 175
    Вес 65
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нант 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2018 86' -90' Нант (Нант) 1:3 Монако (Монако)
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