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    Лука Миркович - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Лука
    Фамилия Миркович
    Команда Будучность
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 ноября 1990 (32 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Будучность 3 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.07.2022 1' -69' Брейдаблик (Коупавогюр) 2:0 Будучность (Подгорице)
    65' 69'
    14.07.2022 1' -90' Лапи (Подуево) 2:2 Будучность (Подгорице)
    07.07.2022 1' -90' Будучность (Подгорице) 2:0 Лапи (Подуево)
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