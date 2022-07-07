Лука Миркович - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Миркович
|Команда
|Будучность
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 ноября 1990 (32 года)
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Миркович
|Команда
|Будучность
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 ноября 1990 (32 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Будучность
|3
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.07.2022
|1' -69'
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|2:0
|Будучность (Подгорице)
|65' 69'
|14.07.2022
|1' -90'
|Лапи (Подуево)
|2:2
|Будучность (Подгорице)
|07.07.2022
|1' -90'
|Будучность (Подгорице)
|2:0
|Лапи (Подуево)