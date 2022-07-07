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    Эрнестас Велюлис - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Эрнестас
    Фамилия Велюлис
    Команда Судува
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 августа 1992 (30 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Паневежис 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 1' -90' Милсами (Оргеев) 2:0 Паневежис (Паневежис)
    07.07.2022 1' -90' Паневежис (Паневежис) 0:0 Милсами (Оргеев)
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