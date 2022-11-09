Киран Тирни - статистика
#3 | Полузащитник
|Имя
|Киран
|Фамилия
|Тирни
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дуглас
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
Стоимость:
€ 30,00
млн
|Имя
|Киран
|Фамилия
|Тирни
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дуглас
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|72' - 90'
|Фулхэм
|0:3
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 27 тур
|04.03.2023
|Был в запасе
|Арсенал
|3:2
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|82' - 90'
|Арсенал
|4:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Лестер
|0:1
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|90' - 90'
|Астон Вилла
|2:4
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|15.02.2023
|Был в запасе
|Арсенал
|1:3
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 12 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Арсенал
|1:1
|Брентфорд
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -72'
|Арсенал (Лондон)
|1:3
|Брайтон (Брайтон & Хов)