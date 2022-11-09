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    Киран Тирни - статистика

    #3 | Полузащитник
    Имя Киран
    Фамилия Тирни
    Команда Арсенал
    Состав Основной
    Родной город Дуглас
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 июня 1997 (25 лет)
    Рост 178
    Вес 70
    Стоимость:
    € 30,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 72' - 90' Фулхэм 0:3 Арсенал Англия. Премьер-лига, 27 тур
    04.03.2023 Был в запасе Арсенал 3:2 Борнмут Англия. Премьер-лига, 26 тур
    01.03.2023 82' - 90' Арсенал 4:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 7 тур
    25.02.2023 Был в запасе Лестер 0:1 Арсенал Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 90' - 90' Астон Вилла 2:4 Арсенал Англия. Премьер-лига, 24 тур
    15.02.2023 Был в запасе Арсенал 1:3 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 12 тур
    11.02.2023 Был в запасе Арсенал 1:1 Брентфорд Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 1' -72' Арсенал (Лондон) 1:3 Брайтон (Брайтон & Хов)
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