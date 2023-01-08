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    Кельвен Амьен-Аду - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Кельвен
    Фамилия Амьен-Аду
    Команда Специя
    Состав Основной
    Родной город Тулуза
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 февраля 1998 (25 лет)
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.03.2023 1' - 90' Специя 2:1 Интер Италия. Серия А, 26 тур
    05.03.2023 1' - 90' Специя 0:0 Верона Италия. Серия А, 25 тур
    26.02.2023 1' - 90' Удинезе 2:2 Специя Италия. Серия А, 24 тур
    19.02.2023 1' - 90' Специя 0:2 Ювентус Италия. Серия А, 23 тур
    11.02.2023 1' - 90' Эмполи 2:2 Специя Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Специя 19 0 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.03.2023 1' -90' Специя (Ла Специя) 2:1 Интер (Милан)
    05.03.2023 1' -90' Специя (Ла Специя) 0:0 Верона (Верона)
    26.02.2023 1' -90' Удинезе (Удине) 2:2 Специя (Ла Специя)
    19.02.2023 1' -90' Специя (Ла Специя) 0:2 Ювентус (Турин)
    11.02.2023 1' -90' Эмполи (Эмполи) 2:2 Специя (Ла Специя)
    05.02.2023 1' -90' Специя (Ла Специя) 0:3 Наполи (Неаполь)
    27.01.2023 1' -90' Болонья (Болонья) 2:0 Специя (Ла Специя)
    22.01.2023 1' -90' Специя (Ла Специя) 0:2 Рома (Рим)
    15.01.2023 1' -90' Торино (Турин) 0:1 Специя (Ла Специя)
    08.01.2023 1' -90' Специя (Ла Специя) 0:0 Лечче (Лечче)
    04.01.2023 1' -90' Специя (Ла Специя) 2:2 Аталанта (Бергамо)
    13.11.2022 1' -90' Верона (Верона) 1:2 Специя (Ла Специя)
    86'
    08.11.2022 46' -90' Специя (Ла Специя) 1:1 Удинезе (Удине)
    05.11.2022 1' -54' Милан (Милан) 2:1 Специя (Ла Специя)
    30.10.2022 60' -90' Специя (Ла Специя) 1:2 Фиорентина (Флоренция)
    69'
    22.10.2022 1' -64' Салернитана (Салернитана) 1:0 Специя (Ла Специя)
    19'
    16.10.2022 1' -90' Специя (Ла Специя) 2:2 Кремонезе (Кремона)
    22'
    09.10.2022 69' -90' Монца (Монца) 2:0 Специя (Ла Специя)
    02.10.2022 66' -90' Лацио (Рим) 4:0 Специя (Ла Специя)
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