Никита Соколов - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Соколов
|Команда
|ЦРФСО
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|174
|Вес
|67
|Имя
|Никита
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Соколов
|Команда
|ЦРФСО
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|174
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦРФСО
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.10.2015
|Был в запасе
|Псков-747 (Псков)
|0:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|01.09.2015
|46' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|2:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|25.08.2015
|59' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|18.08.2015
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|2:2
|ЦРФСО (Смоленск)
|12.08.2015
|Был в запасе
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:2
|Текстильщик (Иваново)
|20.07.2015
|21' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|1:0
|ЦРФСО (Смоленск)