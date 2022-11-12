Эйе Скири - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Эйе
|Фамилия
|Скири
|Команда
|Кельн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|184
|Вес
|68
Стоимость:
€ 13,00
млн
|Имя
|Эйе
|Фамилия
|Скири
|Команда
|Кельн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|184
|Вес
|68
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.03.2023
|1' - 90'
|Кельн
|0:2
|Бохум
|Германия. Бундеслига, 24 тур
|04.03.2023
|1' - 90'
|Унион
|0:0
|Кельн
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Кельн
|0:2
|Вольфсбург
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Штутгарт
|3:0
|Кельн
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|65'
|12.02.2023
|1' - 90'
|Кельн
|3:0
|Айнтрахт
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|71' 86'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кельн
|23
|5
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.03.2023
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|0:2
|Бохум (Бохум)
|04.03.2023
|1' -90'
|Унион (Берлин)
|0:0
|Кельн (Кельн)
|25.02.2023
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|0:2
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|18.02.2023
|1' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|3:0
|Кельн (Кельн)
|65'
|12.02.2023
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|3:0
|Айнтрахт (Франкфурт)
|71' 86'
|04.02.2023
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|0:0
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|29.01.2023
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:0
|Кельн (Кельн)
|87'
|24.01.2023
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|4'
|21.01.2023
|1' -67'
|Кельн (Кельн)
|7:1
|Вердер (Бремен)
|31' 54' 9'
|12.11.2022
|1' -90'
|Герта (Берлин)
|2:0
|Кельн (Кельн)
|73'
|09.11.2022
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|1:2
|Байер (Леверкузен)
|06.11.2022
|1' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:0
|Кельн (Кельн)
|21.10.2022
|1' -90'
|Майнц (Майнц)
|5:0
|Кельн (Кельн)
|16.10.2022
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|3:2
|Аугсбург (Аугсбург)
|09.10.2022
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|5:2
|Кельн (Кельн)
|63'
|01.10.2022
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|3:2
|Боруссия (Дортмунд)
|18.09.2022
|1' -90'
|Бохум (Бохум)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|11.09.2022
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|0:1
|Унион (Берлин)
|03.09.2022
|1' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|2:4
|Кельн (Кельн)
|28.08.2022
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|0:0
|Штутгарт (Штутгарт)
|21.08.2022
|1' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|13.08.2022
|1' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:2
|Кельн (Кельн)
|07.08.2022
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|3:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)