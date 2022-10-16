Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Константин Кершбаумер - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Константин
    Фамилия Кершбаумер
    Команда Вольфсберг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 июля 1992 (30 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 1' - 80' Вольфсберг 0:1 Аустрия Л Австрия. Бундеслига, 21 тур
    04.03.2023 Был в запасе Хартберг 2:1 Вольфсберг Австрия. Бундеслига, 20 тур
    26.02.2023 Был в запасе Вольфсберг 1:2 Рапид Австрия. Бундеслига, 19 тур
    18.02.2023 82' - 90' Аустрия К 0:3 Вольфсберг Австрия. Бундеслига, 18 тур
    11.02.2023 1' - 75' Вольфсберг 1:2 Тироль Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вольфсберг 19 2 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2023 1' -80' Вольфсберг (Вольфсберг) 0:1 Аустрия Л (Лустенау)
    04.03.2023 Был в запасе Хартберг (Хартберг) 2:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    26.02.2023 Был в запасе Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Рапид (Вена)
    18.02.2023 82' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 0:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    11.02.2023 1' -75' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Тироль (Ваттенс)
    13.11.2022 90' -90' Аустрия (Вена) 0:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    05.11.2022 71' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Зальцбург (Зальцбург)
    30.10.2022 1' -68' ЛАСК (Линц) 4:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    23.10.2022 1' -46' Вольфсберг (Вольфсберг) 2:3 Альтах (Альтах)
    16.10.2022 1' -79' Штурм (Грац) 3:2 Вольфсберг (Вольфсберг)
    09.10.2022 1' -75' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Рид (Рид)
    01.10.2022 1' -90' Аустрия Л (Лустенау) 1:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    17.09.2022 1' -73' Вольфсберг (Вольфсберг) 3:1 Хартберг (Хартберг)
    59'
    10.09.2022 1' -90' Рапид (Вена) 1:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    04.09.2022 69' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 3:4 Аустрия К (Клагенфурт)
    28.08.2022 1' -56' Тироль (Ваттенс) 1:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    21.08.2022 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Аустрия (Вена)
    14.08.2022 46' -90' Зальцбург (Зальцбург) 2:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    90'
    06.08.2022 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:5 ЛАСК (Линц)
    30.07.2022 1' -90' Альтах (Альтах) 2:2 Вольфсберг (Вольфсберг)
    23.07.2022 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:1 Штурм (Грац)
    26' 41'
    • Читайте нас: 
    11