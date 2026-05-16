Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Лукас Жоао - статистика

Насьональ
4 сентября 1993 (33), Луанда
#19 | Нападающий
192 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Насьональ
19
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Насьональ
2 : 0
16.05.2026
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 33 тур
Санта-Клара
2 : 0
11.05.2026
Насьональ
82' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Насьональ
1 : 2
02.05.2026
АВС
71' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Насьональ
1 : 0
18.04.2026
Алверка
Был в запасе
Португалия. Примейра, 29 тур
Бенфика
2 : 0
12.04.2026
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 28 тур
Насьональ
2 : 0
04.04.2026
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 27 тур
Фамаликан
1 : 0
21.03.2026
Насьональ
1' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Насьональ
0 : 1
15.03.2026
Эшторил
63' - 90'
80'
Португалия. Примейра, 25 тур
Морейренcе
1 : 1
07.03.2026
Насьональ
84' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Насьональ
1 : 2
28.02.2026
Брага
90' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Арука
3 : 0
21.02.2026
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
Насьональ
0 : 1
15.02.2026
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
Насьональ
0 : 0
08.02.2026
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
Спортинг
2 : 1
01.02.2026
Насьональ
90' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Насьональ
4 : 0
25.01.2026
Риу Аве
88' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Жил Висенте
2 : 1
17.01.2026
Насьональ
81' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Насьональ
3 : 3
11.01.2026
Санта-Клара
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
02.01.2026
Насьональ
76' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 15 тур
АВС
2 : 2
21.12.2025
Насьональ
83' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Насьональ
3 : 1
15.12.2025
Тондела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 13 тур
Алверка
1 : 0
07.12.2025
Насьональ
89' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Насьональ
1 : 2
29.11.2025
Бенфика
78' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
1 : 1
09.11.2025
Насьональ
85' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Насьональ
0 : 1
01.11.2025
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 1
26.10.2025
Насьональ
85' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Насьональ
3 : 2
04.10.2025
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 7 тур
Брага
0 : 1
28.09.2025
Насьональ
85' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Насьональ
1 : 2
20.09.2025
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Порту
1 : 0
13.09.2025
Насьональ
84' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.08.2025
Насьональ
88' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Насьональ
1 : 4
23.08.2025
Спортинг
70' - 90'
Главные новости
Еще один защитник покинет расположение сборной России
22:38
1
Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
22:18
2
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
21:56
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
21:21
5
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
1
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
1
ЦСКА исполнит мечту Вагнера Лава: «Полный восторг!»
19:35
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+