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Ирландия. Премьер Дивизион
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Шэмрок Роверс
Син Кавана
Статистика
€ 100 тыс
Син Кавана - статистика
Шэмрок Роверс
20 января 1994 (32), Дублин
#11 | Полузащитник
174 см
Ирландия
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Лига Европы 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шэмрок Роверс
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 6 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
18.12.2025
Хэмран
78' - 90'
Лига конференций, 5 тур
Брейдаблик
3 : 1
11.12.2025
Шэмрок Роверс
Был в запасе
Лига конференций, 4 тур
Шэмрок Роверс
1 : 2
27.11.2025
Шахтер
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Шэмрок Роверс
0 : 0
28.08.2025
Санта-Клара
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Санта-Клара
1 : 2
21.08.2025
Шэмрок Роверс
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Шэмрок Роверс
4 : 0
14.08.2025
Балкани
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Балкани
1 : 0
07.08.2025
Шэмрок Роверс
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Шэмрок Роверс
0 : 0
31.07.2025
Сент-Джозефс
64' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Сент-Джозефс
0 : 4
24.07.2025
Шэмрок Роверс
Был в запасе
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