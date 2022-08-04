Син Кавана - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Син
|Фамилия
|Кавана
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 января 1994 (29 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Син
|Фамилия
|Кавана
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 января 1994 (29 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шэмрок Роверс
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -72'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|1:0
|Ференцварош (Будапешт)
|18.08.2022
|1' -60'
|Ференцварош (Будапешт)
|4:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|09.08.2022
|68' -90'
|Шкупи (Чаир)
|1:2
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|90'
|04.08.2022
|73' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|3:1
|Шкупи (Чаир)