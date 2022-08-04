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    Син Кавана - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Син
    Фамилия Кавана
    Команда Шэмрок Роверс
    Состав Основной
    Родной город Дублин
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 января 1994 (29 лет)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шэмрок Роверс 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -72' Шэмрок Роверс (Дублин) 1:0 Ференцварош (Будапешт)
    18.08.2022 1' -60' Ференцварош (Будапешт) 4:0 Шэмрок Роверс (Дублин)
    09.08.2022 68' -90' Шкупи (Чаир) 1:2 Шэмрок Роверс (Дублин)
    90'
    04.08.2022 73' -90' Шэмрок Роверс (Дублин) 3:1 Шкупи (Чаир)
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