Филип Бенкович - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Бенкович
|Команда
|Айнтрахт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|194
Стоимость:
€ 1,70
млн
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Бенкович
|Команда
|Айнтрахт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Удинезе
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2022
|87' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|0:4
|Удинезе (Удине)
|14.05.2022
|87' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:3
|Специя (Ла Специя)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Интер (Милан)
|27.04.2022
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:4
|Удинезе (Удине)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Удинезе (Удине)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|4:1
|Эмполи (Эмполи)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|5:1
|Кальяри (Кальяри)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|13.03.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Рома (Рим)
|05.03.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|25.02.2022
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|20.02.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Лацио (Рим)
|13.02.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|4:0
|Удинезе (Удине)
|06.02.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Торино (Турин)
|21.12.2021
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Салернитана (Салернитана)