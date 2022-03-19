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    Филип Бенкович - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Филип
    Фамилия Бенкович
    Команда Айнтрахт
    Состав Основной
    Родной город Загреб
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 июля 1997 (25 лет)
    Рост 194
    Стоимость:
    € 1,70
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2022 87' -90' Салернитана (Салернитана) 0:4 Удинезе (Удине)
    14.05.2022 87' -90' Удинезе (Удине) 2:3 Специя (Ла Специя)
    07.05.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Удинезе (Удине)
    01.05.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:2 Интер (Милан)
    27.04.2022 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:4 Удинезе (Удине)
    24.04.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:2 Удинезе (Удине)
    16.04.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 4:1 Эмполи (Эмполи)
    10.04.2022 Был в запасе Венеция (Венеция) 1:2 Удинезе (Удине)
    03.04.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 5:1 Кальяри (Кальяри)
    19.03.2022 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:1 Удинезе (Удине)
    13.03.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Рома (Рим)
    05.03.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:1 Сампдория (Генуя)
    25.02.2022 Был в запасе Милан (Милан) 1:1 Удинезе (Удине)
    20.02.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Лацио (Рим)
    13.02.2022 Был в запасе Верона (Верона) 4:0 Удинезе (Удине)
    06.02.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:0 Торино (Турин)
    21.12.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:1 Салернитана (Салернитана)
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