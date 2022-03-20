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    Оливье Боскальи - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Оливье
    Фамилия Боскальи
    Команда ПСВ
    Состав Основной
    Родной город Монако
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 ноября 1997 (25 лет)
    Рост 181
    Вес 68
    Стоимость:
    € 8,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 Был в запасе ПСВ 4:2 Камбур Голландия. Эредивизие, 25 тур
    05.03.2023 Был в запасе РКС Ваалвейк 0:1 ПСВ Голландия. Эредивизие, 24 тур
    26.02.2023 Был в запасе ПСВ 3:1 Твенте Голландия. Эредивизие, 23 тур
    23.02.2023 Был в запасе ПСВ 2:0 Севилья Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 Был в запасе Утрехт 2:2 ПСВ Голландия. Эредивизие, 22 тур
    16.02.2023 Был в запасе Севилья 3:0 ПСВ Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 Был в запасе ПСВ 6:0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПСВ 28 4 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2022 1' -77' ПСВ (Эйндховен) 2:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    75'
    02.04.2022 1' -90' Твенте (Энсхеде) 3:3 ПСВ (Эйндховен)
    90'
    20.03.2022 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 5:0 Фортуна (Ситтард)
    13.03.2022 61' -90' Утрехт (Утрехт) 0:1 ПСВ (Эйндховен)
    06.03.2022 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 3:1 Хераклес (Альмело)
    27.02.2022 1' -90' Спарта (Роттердам) 1:2 ПСВ (Эйндховен)
    20.02.2022 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 3:1 Херенвен (Херенвен)
    12.02.2022 1' -90' Витесс (Арнем) 0:5 ПСВ (Эйндховен)
    05.02.2022 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 1:2 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    23.01.2022 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 1:2 Аякс (Амстердам)
    16.01.2022 1' -90' Гронинген (Гронинген) 0:1 ПСВ (Эйндховен)
    23.12.2021 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 2:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    19.12.2021 1' -84' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 1:4 ПСВ (Эйндховен)
    12.12.2021 1' -90' НЕК (Неймеген) 1:2 ПСВ (Эйндховен)
    04.12.2021 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 4:1 Утрехт (Утрехт)
    28.11.2021 1' -90' Херенвен (Херенвен) 1:1 ПСВ (Эйндховен)
    20.11.2021 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 2:0 Витесс (Арнем)
    07.11.2021 1' -90' Фортуна (Ситтард) 1:4 ПСВ (Эйндховен)
    30.10.2021 1' -85' ПСВ (Эйндховен) 5:2 Твенте (Энсхеде)
    24.10.2021 1' -90' Аякс (Амстердам) 5:0 ПСВ (Эйндховен)
    16.10.2021 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 3:1 Зволле (Зволле)
    89' 76'
    03.10.2021 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 2:1 Спарта (Роттердам)
    25.09.2021 1' -90' Виллем II (Тилбург) 2:1 ПСВ (Эйндховен)
    22.09.2021 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:2 ПСВ (Эйндховен)
    19.09.2021 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 0:4 Фейеноорд (Роттердам)
    11.09.2021 1' -87' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 0:3 ПСВ (Эйндховен)
    14'
    28.08.2021 75' -89' ПСВ (Эйндховен) 5:2 Гронинген (Гронинген)
    21.08.2021 1' -89' ПСВ (Эйндховен) 4:1 Камбур (Лиуварден)
    90'
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