Оливье Боскальи - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Оливье
|Фамилия
|Боскальи
|Команда
|ПСВ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монако
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|181
|Вес
|68
Стоимость:
€ 8,00
млн
|Имя
|Оливье
|Фамилия
|Боскальи
|Команда
|ПСВ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монако
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|181
|Вес
|68
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|Был в запасе
|ПСВ
|4:2
|Камбур
|Голландия. Эредивизие, 25 тур
|05.03.2023
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк
|0:1
|ПСВ
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|ПСВ
|3:1
|Твенте
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|23.02.2023
|Был в запасе
|ПСВ
|2:0
|Севилья
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Утрехт
|2:2
|ПСВ
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|16.02.2023
|Был в запасе
|Севилья
|3:0
|ПСВ
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|Был в запасе
|ПСВ
|6:0
|Гронинген
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПСВ
|28
|4
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2022
|1' -77'
|ПСВ (Эйндховен)
|2:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|75'
|02.04.2022
|1' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|3:3
|ПСВ (Эйндховен)
|90'
|20.03.2022
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|5:0
|Фортуна (Ситтард)
|13.03.2022
|61' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|0:1
|ПСВ (Эйндховен)
|06.03.2022
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|3:1
|Хераклес (Альмело)
|27.02.2022
|1' -90'
|Спарта (Роттердам)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|20.02.2022
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|3:1
|Херенвен (Херенвен)
|12.02.2022
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:5
|ПСВ (Эйндховен)
|05.02.2022
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:2
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|23.01.2022
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:2
|Аякс (Амстердам)
|16.01.2022
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|ПСВ (Эйндховен)
|23.12.2021
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|2:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|19.12.2021
|1' -84'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|1:4
|ПСВ (Эйндховен)
|12.12.2021
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|04.12.2021
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|4:1
|Утрехт (Утрехт)
|28.11.2021
|1' -90'
|Херенвен (Херенвен)
|1:1
|ПСВ (Эйндховен)
|20.11.2021
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|2:0
|Витесс (Арнем)
|07.11.2021
|1' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|1:4
|ПСВ (Эйндховен)
|30.10.2021
|1' -85'
|ПСВ (Эйндховен)
|5:2
|Твенте (Энсхеде)
|24.10.2021
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|5:0
|ПСВ (Эйндховен)
|16.10.2021
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|3:1
|Зволле (Зволле)
|89' 76'
|03.10.2021
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|2:1
|Спарта (Роттердам)
|25.09.2021
|1' -90'
|Виллем II (Тилбург)
|2:1
|ПСВ (Эйндховен)
|22.09.2021
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|19.09.2021
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|0:4
|Фейеноорд (Роттердам)
|11.09.2021
|1' -87'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|0:3
|ПСВ (Эйндховен)
|14'
|28.08.2021
|75' -89'
|ПСВ (Эйндховен)
|5:2
|Гронинген (Гронинген)
|21.08.2021
|1' -89'
|ПСВ (Эйндховен)
|4:1
|Камбур (Лиуварден)
|90'