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Верона
Суат Сердар
Статистика
€ 2,80 млн
Суат Сердар - статистика
Верона
11 апреля 1997 (29), Бинген
#8 | Полузащитник
183 см
Германия
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Германия. Бундеслига 2022/2023
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Германия. Бундеслига 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Верона
20
2
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 25 тур
Парма
2 : 1
15.02.2026
Верона
79' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
0 : 0
06.02.2026
Пиза
46' - 90'
90'
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
4 : 0
31.01.2026
Верона
58' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Верона
1 : 3
26.01.2026
Удинезе
1' - 68'
Италия. Серия А, 21 тур
Кремонезе
0 : 0
19.01.2026
Верона
66' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Верона
2 : 3
15.01.2026
Болонья
1' - 53'
Италия. Серия А, 20 тур
Верона
0 : 1
11.01.2026
Лацио
76' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Наполи
2 : 2
07.01.2026
Верона
86' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Верона
0 : 3
04.01.2026
Торино
1' - 67'
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
3 : 0
28.12.2025
Верона
75' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
1 : 2
14.12.2025
Верона
75' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Комо
3 : 1
29.10.2025
Верона
1' - 68'
25'
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
2 : 2
26.10.2025
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Пиза
0 : 0
18.10.2025
Верона
1' - 85'
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
0 : 1
03.10.2025
Сассуоло
1' - 76'
44'
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 0
28.09.2025
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Верона
1 : 1
20.09.2025
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Верона
0 : 0
15.09.2025
Кремонезе
1' - 90'
43'
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
4 : 0
31.08.2025
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
1 : 1
25.08.2025
Верона
1' - 82'
73'
81'
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