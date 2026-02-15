Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2025/2026 Италия. Серия А 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Германия. Бундеслига 2022/2023 Германия. Кубок 2022/2023 Германия. Бундеслига 2021/2022 Германия. Кубок 2021/2022 Германия. Бундеслига 2020/2021 Германия. Кубок 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Германия. Бундеслига 2019/2020 Германия. Бундеслига 2018/2019 Германия. Кубок 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Германия. Бундеслига 2017/2018 Германия. Кубок 2017/2018 Германия. Бундеслига 2016/2017 Германия. Кубок 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Германия. Бундеслига 2015/2016