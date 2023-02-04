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    Оливер Бурк - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Оливер
    Фамилия Бурк
    Команда Миллуолл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 78' - 90' Рединг 0:1 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 36 тур
    04.03.2023 1' - 69' Миллуолл 2:3 Норвич Сити Англия. Чемпионшип, 35 тур
    28.02.2023 83' - 90' Лутон Таун 2:2 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 23 тур
    18.02.2023 1' - 72' Миллуолл 3:2 Шеффилд Юнайтед Англия. Чемпионшип, 33 тур
    6'
    14.02.2023 68' - 90' Ковентри 1:0 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 68' - 90' Куинз Парк Рейнджерс 1:2 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 31 тур
    78'
    Статистика по турнирам
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