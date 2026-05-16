Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 3 млн

Оливер Бурк - статистика

Унион
7 апреля 1997 (29)
#7 | Нападающий
188 см
Шотландия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Унион
29
6
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Унион
4 : 0
16.05.2026
Аугсбург
1' - 86'
42'
24'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Майнц
1 : 3
10.05.2026
Унион
1' - 88'
88'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Унион
2 : 2
02.05.2026
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
24.04.2026
Унион
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Унион
1 : 2
18.04.2026
Вольфсбург
1' - 90'
85'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Хайденхайм
3 : 1
11.04.2026
Унион
1' - 62'
31'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Унион
1 : 1
05.04.2026
Санкт-Паули
1' - 80'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Бавария
4 : 0
21.03.2026
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Фрайбург
0 : 1
15.03.2026
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Унион
1 : 4
08.03.2026
Вердер
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия М
1 : 0
28.02.2026
Унион
1' - 81'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Унион
1 : 0
21.02.2026
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Гамбург
3 : 2
14.02.2026
Унион
83' - 90'
89'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм
3 : 1
31.01.2026
Унион
1' - 54'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Унион
0 : 3
24.01.2026
Боруссия Д
76' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Штутгарт
1 : 1
18.01.2026
Унион
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Аугсбург
1 : 1
15.01.2026
Унион
1' - 64'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Унион
2 : 2
10.01.2026
Майнц
1' - 70'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Кельн
0 : 1
20.12.2025
Унион
1' - 72'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Унион
3 : 1
12.12.2025
РБ Лейпциг
1' - 67'
57'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсбург
3 : 1
06.12.2025
Унион
57' - 90'
79'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Унион
1 : 2
29.11.2025
Хайденхайм
1' - 61'
13'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Санкт-Паули
0 : 1
23.11.2025
Унион
1' - 73'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
2 : 2
08.11.2025
Бавария
1' - 78'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Унион
0 : 0
01.11.2025
Фрайбург
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
1 : 0
24.10.2025
Унион
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Унион
3 : 1
17.10.2025
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
2 : 0
04.10.2025
Унион
1' - 64'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Унион
0 : 0
28.09.2025
Гамбург
1' - 59'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
3 : 4
21.09.2025
Унион
1' - 81'
32, 53, 56'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Унион
2 : 4
13.09.2025
Хоффенхайм
1' - 75'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Боруссия Д
3 : 0
31.08.2025
Унион
70' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион
2 : 1
23.08.2025
Штутгарт
76' - 90'
Главные новости
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
21:56
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
21:21
1
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
ЦСКА исполнит мечту Вагнера Лава: «Полный восторг!»
19:35
1
Реакция Карпина на увольнение Альбы из «Ростова»
19:12
Канчельскис посоветовал российскому футболисту уезжать в Европу: «Будет кусать локти, если не попробует»
18:58
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+