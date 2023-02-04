Оливер Бурк - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Оливер
|Фамилия
|Бурк
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Оливер
|Фамилия
|Бурк
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|78' - 90'
|Рединг
|0:1
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 36 тур
|04.03.2023
|1' - 69'
|Миллуолл
|2:3
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|28.02.2023
|83' - 90'
|Лутон Таун
|2:2
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 23 тур
|18.02.2023
|1' - 72'
|Миллуолл
|3:2
|Шеффилд Юнайтед
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|6'
|14.02.2023
|68' - 90'
|Ковентри
|1:0
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|68' - 90'
|Куинз Парк Рейнджерс
|1:2
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|78'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Миллуолл
|7
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|78' -90'
|Рединг (Рединг)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|04.03.2023
|1' -69'
|Миллуолл (Лондон)
|2:3
|Норвич Сити (Норвич)
|28.02.2023
|83' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|2:2
|Миллуолл (Лондон)
|18.02.2023
|1' -72'
|Миллуолл (Лондон)
|3:2
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|6'
|14.02.2023
|68' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|11.02.2023
|68' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Миллуолл (Лондон)
|78'
|04.02.2023
|84' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Сандерленд (Сандерленд)