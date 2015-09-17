Мигель Роза - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Мигель
|Фамилия
|Роза
|Команда
|Белененсеш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лиссабон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 января 1989 (34 года)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Мигель
|Фамилия
|Роза
|Команда
|Белененсеш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лиссабон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 января 1989 (34 года)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белененсеш
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.09.2015
|1' -90'
|Лех (Познань)
|0:0
|Белененсеш (Лиссабон)