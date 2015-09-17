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    Мигель Роза - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Мигель
    Фамилия Роза
    Команда Белененсеш
    Состав Основной
    Родной город Лиссабон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 января 1989 (34 года)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Белененсеш 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.09.2015 1' -90' Лех (Познань) 0:0 Белененсеш (Лиссабон)
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