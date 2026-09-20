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Портленд
Венсан Янссен
Статистика
€ 4 млн
Венсан Янссен - статистика
Портленд
15 июня 1994 (32)
#14 | Нападающий
180 см
Нидерланды
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Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Портленд
0 : 1
20.09.2026
Атланта Юнайтед
59' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Портленд
2 : 2
10.09.2026
Сент-Луис
1' - 90'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Портленд
4
3
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Портленд
0 : 1
20.09.2026
Атланта Юнайтед
59' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Портленд
2 : 2
10.09.2026
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Портленд
3 : 1
20.08.2026
Сан-Диего
83' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Чикаго Файр
2 : 1
17.08.2026
Портленд
76' - 90'
90'
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