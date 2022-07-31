Натан де Медина - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Натан
|Фамилия
|де Медина
|Команда
|Арминия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Натан
|Фамилия
|де Медина
|Команда
|Арминия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Айнтрахт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2022
|1' -53'
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|1:2
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Энгерс (Энгерс)
|1:7
|Арминия (Билефельд)