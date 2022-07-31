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    Натан де Медина - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Натан
    Фамилия де Медина
    Команда Арминия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 октября 1997 (25 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Айнтрахт 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.10.2022 1' -53' Айнтрахт (Брауншвейг) 1:2 Вольфсбург (Вольфсбург)
    31.07.2022 Был в запасе Энгерс (Энгерс) 1:7 Арминия (Билефельд)
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