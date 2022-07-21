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    Кирьякос Саввидис - статистика

    #88 | Полузащитник
    Имя Кирьякос
    Фамилия Саввидис
    Команда Спартак Тр
    Состав Основной
    Родной город Фессалоники
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 июня 1995 (27 лет)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак Тр 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -90' Ракув (Ченстохова) 1:0 Спартак Тр (Трнава)
    83'
    04.08.2022 1' -90' Спартак Тр (Трнава) 0:2 Ракув (Ченстохова)
    28.07.2022 1' -90' Ньютаун (Ньютаун) 1:2 Спартак Тр (Трнава)
    21.07.2022 1' -90' Спартак Тр (Трнава) 4:1 Ньютаун (Ньютаун)
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