Кирьякос Саввидис - статистика
#88 | Полузащитник
|Имя
|Кирьякос
|Фамилия
|Саввидис
|Команда
|Спартак Тр
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фессалоники
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Кирьякос
|Фамилия
|Саввидис
|Команда
|Спартак Тр
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фессалоники
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак Тр
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Ракув (Ченстохова)
|1:0
|Спартак Тр (Трнава)
|83'
|04.08.2022
|1' -90'
|Спартак Тр (Трнава)
|0:2
|Ракув (Ченстохова)
|28.07.2022
|1' -90'
|Ньютаун (Ньютаун)
|1:2
|Спартак Тр (Трнава)
|21.07.2022
|1' -90'
|Спартак Тр (Трнава)
|4:1
|Ньютаун (Ньютаун)