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    Урфан Аббасов - статистика

    #34 | Защитник
    Имя Урфан
    Фамилия Аббасов
    Команда Габала
    Состав Основной
    Родной город Баку
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 октября 1992 (30 лет)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Габала 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.07.2018 1' -90' Прогрес (Нидеркорн) 0:1 Габала (Габала)
    73'
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