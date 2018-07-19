Урфан Аббасов - статистика
#34 | Защитник
|Имя
|Урфан
|Фамилия
|Аббасов
|Команда
|Габала
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баку
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Урфан
|Фамилия
|Аббасов
|Команда
|Габала
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баку
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Габала
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2018
|1' -90'
|Прогрес (Нидеркорн)
|0:1
|Габала (Габала)
|73'