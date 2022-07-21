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    Венсан Сьерро - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Венсан
    Фамилия Сьерро
    Команда Янг Бойз
    Состав Основной
    Родной город Сьон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 октября 1995 (27 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Янг Бойз 4 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 0:1
    (3:1)п    		 Янг Бойз (Берн)
    18.08.2022 1' -90' Янг Бойз (Берн) 0:1 Андерлехт (Брюссель)
    11.08.2022 1' -63' Янг Бойз (Берн) 3:0 КуПС (Купио)
    35' 30'
    04.08.2022 1' -90' КуПС (Купио) 0:2 Янг Бойз (Берн)
    21.07.2022 1' -90' Лиепая (Лиепая) 0:1 Янг Бойз (Берн)
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