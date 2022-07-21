Венсан Сьерро - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Венсан
|Фамилия
|Сьерро
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сьон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Венсан
|Фамилия
|Сьерро
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сьон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Янг Бойз
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
(3:1)п
|Янг Бойз (Берн)
|18.08.2022
|1' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|0:1
|Андерлехт (Брюссель)
|11.08.2022
|1' -63'
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|КуПС (Купио)
|35' 30'
|04.08.2022
|1' -90'
|КуПС (Купио)
|0:2
|Янг Бойз (Берн)
|21.07.2022
|1' -90'
|Лиепая (Лиепая)
|0:1
|Янг Бойз (Берн)