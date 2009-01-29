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    Хесус Мария Гомес Лакрус - статистика

    Защитник
    Имя Хесус Мария Гомес
    Фамилия Лакрус
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 апреля 1978 (44 года)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эспаньол 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.01.2009 1' -90' Барселона (Барселона) 3:2 Эспаньол (Барселона)
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