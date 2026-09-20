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Сербия. Суперлига
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Црвена Звезда
Матеус
Статистика
€ 2 млн
Матеус - статистика
Црвена Звезда
19 июля 1992 (34), Белу-Оризонти
#1 | Вратарь
190 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Сербия. Суперлига, 10 тур
Црвена Звезда
3 : 0
20.09.2026
Раднички
1' - 90'
Сербия. Суперлига, 5 тур
Железничар
1 : 2
17.09.2026
Црвена Звезда
1' - 90'
Сербия. Суперлига, 9 тур
ИМТ Белград
0 : 1
13.09.2026
Црвена Звезда
1' - 90'
Сербия. Суперлига, 3 тур
Радник
0 : 0
10.09.2026
Црвена Звезда
1' - 90'
Сербия. Суперлига, 8 тур
Црвена Звезда
2 : 1
06.09.2026
Партизан
1' - 90'
Сербия. Суперлига, 7 тур
Земун
0 : 2
30.08.2026
Црвена Звезда
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Виктория
5 : 1
27.08.2026
Црвена Звезда
1' - 120'
Статистика по турнирам
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Португалия. Примейра 2015/2016
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И
Г
П
Ж
К
Црвена Звезда
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Виктория
5 : 1
27.08.2026
Црвена Звезда
1' - 120'
Лига Европы, 4 раунд
Црвена Звезда
3 : 0
20.08.2026
Виктория
1' - 90'
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