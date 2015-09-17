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    Даниэль Сунголь - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Даниэль
    Фамилия Сунголь
    Команда Теплице
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 75
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.09.2015 1' -65' Слован (Либерец) 0:1 Брага (Брага)
    32'
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