Даниэль Сунголь - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Сунголь
|Команда
|Теплице
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Сунголь
|Команда
|Теплице
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.09.2015
|1' -65'
|Слован (Либерец)
|0:1
|Брага (Брага)
|32'