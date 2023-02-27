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    Альберт Русняк - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Альберт
    Фамилия Русняк
    Команда Гронинген
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 июля 1994 (28 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сиэтл 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2023 1' -90' Цинциннати (Цинциннати) 1:0 Сиэтл (Сиэтл)
    05.03.2023 1' -90' Сиэтл (Сиэтл) 2:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    27.02.2023 1' -85' Сиэтл (Сиэтл) 4:0 Колорадо (Денвер)
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