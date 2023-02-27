Альберт Русняк - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Альберт
|Фамилия
|Русняк
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Альберт
|Фамилия
|Русняк
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сиэтл
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|1' -90'
|Цинциннати (Цинциннати)
|1:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|05.03.2023
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|2:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|27.02.2023
|1' -85'
|Сиэтл (Сиэтл)
|4:0
|Колорадо (Денвер)