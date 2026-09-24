Статистика по турнирам

Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026 США. МЛС 2026 Клубный чемпионат мира 2025 Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025 США. МЛС 2025 Кубок лиг Северной Америки 2024 США. МЛС 2024 Кубок лиг Северной Америки 2023 США. МЛС 2023 Клубный чемпионат мира 2022 Лига наций 2022/2023 США. МЛС 2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 США. МЛС 2021 Лига наций 2020/2021 США. МЛС 2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 США. МЛС 2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 США. МЛС 2018 США. МЛС 2017 Голландия. Эредивизие 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Голландия. Эредивизие 2015/2016 Лига Европы 2015/2016