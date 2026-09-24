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МЛС 2026
Команды
Сиэтл
Альберт Русняк
Статистика
€ 3 млн
Альберт Русняк - статистика
Сиэтл
7 июля 1994 (32)
#11 | Полузащитник
180 см
Словакия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 36 тур
Сиэтл
2 : 0
24.09.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
73'
США. МЛС, 27 тур
Колорадо
3 : 3
20.09.2026
Сиэтл
1' - 90'
49, 90'
США. МЛС, 26 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
13.09.2026
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Сиэтл
2 : 2
29.08.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
48'
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
Клубный чемпионат мира 2025
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
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США. МЛС 2022
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США. МЛС 2021
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США. МЛС 2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
США. МЛС 2019
Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019
США. МЛС 2018
США. МЛС 2017
Голландия. Эредивизие 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Голландия. Эредивизие 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сиэтл
22
4
9
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 36 тур
Сиэтл
2 : 0
24.09.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
73'
США. МЛС, 27 тур
Колорадо
3 : 3
20.09.2026
Сиэтл
1' - 90'
49, 90'
США. МЛС, 26 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
13.09.2026
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Сиэтл
2 : 2
29.08.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
48'
США. МЛС, 21 тур
Сиэтл
1 : 2
20.08.2026
Остин
1' - 90'
90'
США. МЛС, 20 тур
Сиэтл
0 : 2
17.08.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Портленд
2 : 1
02.08.2026
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Филадельфия Юнион
1 : 0
26.07.2026
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Остин
3 : 1
23.07.2026
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Сиэтл
1 : 5
17.07.2026
Портленд
1' - 90'
87'
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес
1 : 0
25.05.2026
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Сиэтл
0 : 2
17.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
12' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Сиэтл
3 : 2
14.05.2026
Сан-Хосе
1' - 75'
43'
США. МЛС, 12 тур
Сиэтл
1 : 1
10.05.2026
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Канзаc Сити
1 : 1
02.05.2026
Сиэтл
67' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Сиэтл
4 : 1
19.04.2026
Сент-Луис
1' - 53'
49'
22, 37'
52'
США. МЛС, 6 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
05.04.2026
Сиэтл
61' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 0
22.03.2026
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Сан-Хосе
0 : 1
16.03.2026
Сиэтл
46' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Сент-Луис
0 : 1
08.03.2026
Сиэтл
1' - 85'
США. МЛС, 2 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
01.03.2026
Сиэтл
1' - 90'
62'
США. МЛС, 1 тур
Сиэтл
2 : 0
23.02.2026
Колорадо
1' - 88'
15'
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