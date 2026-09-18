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Нидерланды. Эредивизие
Команды
Гронинген
Ханс Хатебур
Статистика
€ 1,80 млн
Ханс Хатебур - статистика
Гронинген
9 января 1994 (32)
#33 | Защитник
187 см
Нидерланды
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Гронинген
3 : 0
18.09.2026
Зволле
66' - 90'
Статистика по турнирам
Нидерланды. Эредивизие 2026/2027
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
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Голландия. Эредивизие 2015/2016
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Команда
И
Г
П
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Гронинген
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0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Гронинген
3 : 0
18.09.2026
Зволле
66' - 90'
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