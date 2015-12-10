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    Пабло Диего - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Пабло
    Фамилия Диего
    Состав Без клуба
    Родной город Рио-де-Жанейро
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 марта 1994 (29 лет)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Легия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2015 80' -90' Наполи (Неаполь) 5:2 Легия (Варшава)
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