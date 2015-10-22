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    Марко Ларсен - статистика

    Нападающий
    Имя Марко
    Фамилия Ларсен
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 мая 1993 (29 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мидтьюлланд 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.10.2015 73' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:4 Наполи (Неаполь)
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