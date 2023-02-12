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    Нуну Сантуш - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Нуну
    Фамилия Сантуш
    Команда Спортинг
    Состав Основной
    Родной город Трофа
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 12,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 71' - 90' Спортинг 2:2 Арсенал Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
    04.03.2023 1' - 85' Портимоненси 0:1 Спортинг Португалия. Примейра, 23 тур
    27.02.2023 1' - 77' Спортинг 2:0 Эшторил Португалия. Примейра, 22 тур
    51'
    23.02.2023 65' - 90' Мидтьюлланд 0:4 Спортинг Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    77'
    20.02.2023 1' - 90' Шавиш 2:3 Спортинг Португалия. Примейра, 21 тур
    70'
    16.02.2023 1' - 90' Спортинг 1:1 Мидтьюлланд Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    12.02.2023 46' - 90' Спортинг 1:2 Порту Португалия. Примейра, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спортинг 3 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.03.2023 71' -90' Спортинг (Лиссабон) 2:2 Арсенал (Лондон)
    23.02.2023 65' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 0:4 Спортинг (Лиссабон)
    77'
    16.02.2023 1' -90' Спортинг (Лиссабон) 1:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
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