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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Спортинг
Нуну Сантуш
Статистика
€ 3 млн
Нуну Сантуш - статистика
Спортинг
13 февраля 1995 (31), Трофа
#11 | Нападающий
176 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Спортинг
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1/8 финала
Спортинг
5 : 0
17.03.2026
Буде-Глимт
68' - 120'
104'
Лига чемпионов, 1/8 финала
Буде-Глимт
3 : 0
11.03.2026
Спортинг
63' - 90'
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