Льюис Кук - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Кук
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Йорк
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Кук
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Йорк
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|81' - 90'
|Борнмут
|1:0
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 27 тур
|04.03.2023
|70' - 90'
|Арсенал
|3:2
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Борнмут
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2022
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
|Борнмут (Борнмут)
|47'
|08.11.2022
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|4:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|23.08.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:3
(3:5)п
|Борнмут (Борнмут)