Чарли Тэйлор - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Чарли
|Фамилия
|Тэйлор
|Команда
|Бернли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Йорк
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Чарли
|Фамилия
|Тэйлор
|Команда
|Бернли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Йорк
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Блэкпул
|0:0
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|59' - 90'
|Бернли
|4:0
|Хаддерсфилд Таун
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|21.02.2023
|83' - 90'
|Миллуолл
|1:1
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Лутон Таун
|0:1
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|11.02.2023
|81' - 90'
|Бернли
|3:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бернли
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2022
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Бернли (Бернли)
|23.08.2022
|1' -90'
|Шрусбери Таун (Шрусбери)
|0:1
|Бернли (Бернли)