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    Чарли Тэйлор - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Чарли
    Фамилия Тэйлор
    Команда Бернли
    Состав Основной
    Родной город Йорк
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 сентября 1993 (29 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Блэкпул 0:0 Бернли Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 59' - 90' Бернли 4:0 Хаддерсфилд Таун Англия. Чемпионшип, 34 тур
    21.02.2023 83' - 90' Миллуолл 1:1 Бернли Англия. Чемпионшип, 29 тур
    18.02.2023 1' - 90' Лутон Таун 0:1 Бернли Англия. Чемпионшип, 33 тур
    11.02.2023 81' - 90' Бернли 3:0 Престон Англия. Чемпионшип, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бернли 1 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.12.2022 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:0 Бернли (Бернли)
    23.08.2022 1' -90' Шрусбери Таун (Шрусбери) 0:1 Бернли (Бернли)
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