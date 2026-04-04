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Англия. Вторая лига
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Порт Вейл
Андре Грэй
Статистика
€ 200 тыс
Андре Грэй - статистика
Порт Вейл
26 июня 1991 (35), Вулверхэмптон
#45 | Нападающий
178 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Порт Вейл
3
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/4 финала
Челси
7 : 0
04.04.2026
Порт Вейл
65' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Порт Вейл
1 : 0
08.03.2026
Сандерленд
57' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Порт Вейл
1 : 0
03.03.2026
Бристоль Сити
63' - 120'
112'
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