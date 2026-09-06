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Бирмингем Сити
Демарай Грей
Статистика
€ 3,50 млн
Демарай Грей - статистика
Бирмингем Сити
28 июня 1996 (30), Бирмингем
#10 | Нападающий
179 см
Ямайка | Англия
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Матчи за последние 30 дней
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
06.09.2026
Вулверхэмптон
69' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Рексхэм
1 : 2
28.08.2026
Бирмингем Сити
1' - 46'
46'
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Бирмингем Сити
1 : 6
25.08.2026
Брентфорд
1' - 75'
28'
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Англия. Премьер-лига 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Суперкубок Англии 2016
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Команда
И
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Бирмингем Сити
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Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Бирмингем Сити
1 : 6
25.08.2026
Брентфорд
1' - 75'
28'
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Суонси
0 : 1
08.08.2026
Бирмингем Сити
65' - 90'
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