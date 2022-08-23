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    Демарай Грей - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Демарай
    Фамилия Грей
    Команда Эвертон
    Состав Основной
    Родной город Бирмингем
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 июня 1996 (26 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 20,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 86' Эвертон 1:0 Брентфорд Англия. Премьер-лига, 27 тур
    05.03.2023 1' - 89' Ноттингем Форест 2:2 Эвертон Англия. Премьер-лига, 26 тур
    10' 56'
    01.03.2023 61' - 90' Арсенал 4:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 7 тур
    25.02.2023 70' - 90' Эвертон 0:2 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 Был в запасе Эвертон 1:0 Лидс Англия. Премьер-лига, 24 тур
    13.02.2023 61' - 90' Ливерпуль 2:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эвертон 1 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2022 52' -90' Борнмут (Борнмут) 4:1 Эвертон (Ливерпуль)
    67'
    23.08.2022 Был в запасе Флитвуд (Флитвуд) 0:1 Эвертон (Ливерпуль)
    28'
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