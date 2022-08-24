Рис Браун - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Рис
|Фамилия
|Браун
|Команда
|Питерборо Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дадли
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Рис
|Фамилия
|Браун
|Команда
|Питерборо Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дадли
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Форест Грин
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2022
|62' -90'
|Форест Грин (Нейлсворт)
|0:3
|Брайтон (Брайтон & Хов)