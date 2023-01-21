Бен Уилсон - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Уилсон
|Команда
|Ковентри
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Уилсон
|Команда
|Ковентри
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 90'
|Ковентри
|1:1
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 36 тур
|04.03.2023
|1' - 90'
|Хаддерсфилд Таун
|0:4
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|28.02.2023
|1' - 90'
|Престон
|0:0
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Ковентри
|2:1
|Сандерленд
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|86'
|18.02.2023
|1' - 90'
|Ротерхэм
|0:2
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|14.02.2023
|1' - 90'
|Ковентри
|1:0
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Ковентри
|1:1
|Лутон Таун
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ковентри
|33
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|04.03.2023
|1' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|0:4
|Ковентри (Ковентри)
|28.02.2023
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:0
|Ковентри (Ковентри)
|25.02.2023
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|2:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|86'
|18.02.2023
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:2
|Ковентри (Ковентри)
|14.02.2023
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|11.02.2023
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:1
|Лутон Таун (Лутон)
|03.02.2023
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Ковентри (Ковентри)
|28.01.2023
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|2:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|21.01.2023
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|2:4
|Норвич Сити (Норвич)
|14.01.2023
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|1:0
|Ковентри (Ковентри)
|81'
|01.01.2023
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|29.12.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|0:0
|Кардифф (Кардифф)
|26.12.2022
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|3:1
|Ковентри (Ковентри)
|21.12.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|17.12.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|3:3
|Суонси (Суонси)
|10.12.2022
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|1:0
|Ковентри (Ковентри)
|12.11.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|08.11.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|2:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|05.11.2022
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:1
|Ковентри (Ковентри)
|90'
|01.11.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|29.10.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:2
|Блэкпул (Блэкпул)
|25.10.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|2:2
|Ротерхэм (Шеффилд)
|22.10.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:2
|Ковентри (Ковентри)
|19.10.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|15.10.2022
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|0:1
|Ковентри (Ковентри)
|08.10.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|0:1
|Бернли (Бернли)
|04.10.2022
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:0
|Ковентри (Ковентри)
|01.10.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|17.09.2022
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:0
|Ковентри (Ковентри)
|14.09.2022
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|2:2
|Ковентри (Ковентри)
|03.09.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:0
|Ковентри (Ковентри)
|31.08.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|0:1
|Престон (Престон)
|36'
|27.08.2022
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|3:2
|Ковентри (Ковентри)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|3:2
|Ковентри (Ковентри)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:1
|Ковентри (Ковентри)