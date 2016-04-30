Брайан Ленихан - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Ленихан
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Ленихан
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халл Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.04.2016
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)