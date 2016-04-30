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    Брайан Ленихан - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Брайан
    Фамилия Ленихан
    Команда Халл Сити
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 июня 1994 (28 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Халл Сити 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.04.2016 1' -90' Болтон (Болтон) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
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