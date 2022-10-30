Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Стефан Ашковски - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Стефан
    Фамилия Ашковски
    Состав Без клуба
    Родной город Скопье
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 февраля 1992 (31 год)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАС Ламия 14 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -59' ПАС Ламия (Ламия) 2:1 Арис (Салоники)
    24.02.2023 1' -72' Волос (Волос) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    19.02.2023 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 0:3 Олимпиакос (Пирей)
    13.02.2023 64' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:4 ОФИ (Ираклион)
    05.02.2023 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 2:0 ПАС Ламия (Ламия)
    30.01.2023 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 0:2 Ионикос (Никея)
    13.11.2022 56' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:3 Панетоликос (Агринио)
    08.11.2022 1' -46' Арис (Салоники) 5:0 ПАС Ламия (Ламия)
    05.11.2022 82' -90' ПАС Ламия (Ламия) 2:2 Волос (Волос)
    30.10.2022 1' -58' Олимпиакос (Пирей) 2:0 ПАС Ламия (Ламия)
    24.10.2022 66' -90' ОФИ (Ираклион) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    16.10.2022 1' -46' ПАС Ламия (Ламия) 0:2 Панатинаикос (Афины)
    08.10.2022 1' -66' Ионикос (Никея) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    8' 63'
    01.10.2022 57' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:0 Левадиакос (Левадия)
    17.09.2022 60' -90' Атромитос (Перистери) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    67'
    12.09.2022 58' -90' ПАОК (Салоники) 1:0 ПАС Ламия (Ламия)
    03.09.2022 78' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:0 Астерас (Триполис)
    • Читайте нас: 
    11