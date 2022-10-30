|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАС Ламия
|14
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -59'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:1
|Арис (Салоники)
|24.02.2023
|1' -72'
|Волос (Волос)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|19.02.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|Олимпиакос (Пирей)
|13.02.2023
|64' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:4
|ОФИ (Ираклион)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|30.01.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|13.11.2022
|56' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:3
|Панетоликос (Агринио)
|08.11.2022
|1' -46'
|Арис (Салоники)
|5:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|05.11.2022
|82' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:2
|Волос (Волос)
|30.10.2022
|1' -58'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|24.10.2022
|66' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|16.10.2022
|1' -46'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|Панатинаикос (Афины)
|08.10.2022
|1' -66'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|8' 63'
|01.10.2022
|57' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:0
|Левадиакос (Левадия)
|17.09.2022
|60' -90'
|Атромитос (Перистери)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|67'
|12.09.2022
|58' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|03.09.2022
|78' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:0
|Астерас (Триполис)