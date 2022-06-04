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    Адам Надь - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Адам
    Фамилия Надь
    Команда Пиза
    Состав Основной
    Родной город Будапешт
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 июня 1995 (27 лет)
    Рост 178
    Вес 70
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Венгрия 6 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.09.2022 1' -46' Венгрия 0:2 Италия
    23.09.2022 1' -78' Германия 0:1 Венгрия
    14.06.2022 55' -90' Англия 0:4 Венгрия
    89'
    11.06.2022 1' -90' Венгрия 1:1 Германия
    07.06.2022 1' -58' Италия 2:1 Венгрия
    04.06.2022 1' -82' Венгрия 1:0 Англия
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