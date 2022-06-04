Адам Надь - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Надь
|Команда
|Пиза
|Состав
|Основной
|Родной город
|Будапешт
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Надь
|Команда
|Пиза
|Состав
|Основной
|Родной город
|Будапешт
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Венгрия
|6
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2022
|1' -46'
|Венгрия
|0:2
|Италия
|23.09.2022
|1' -78'
|Германия
|0:1
|Венгрия
|14.06.2022
|55' -90'
|Англия
|0:4
|Венгрия
|89'
|11.06.2022
|1' -90'
|Венгрия
|1:1
|Германия
|07.06.2022
|1' -58'
|Италия
|2:1
|Венгрия
|04.06.2022
|1' -82'
|Венгрия
|1:0
|Англия