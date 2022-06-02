Отар Какабадзе - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Отар
|Фамилия
|Какабадзе
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Отар
|Фамилия
|Какабадзе
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Грузия
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2022
|1' -90'
|Гибралтар
|1:2
|Грузия
|23.09.2022
|1' -90'
|Грузия
|2:0
|Северная Македония
|12.06.2022
|Был в запасе
|Грузия
|0:0
|Болгария
|09.06.2022
|1' -83'
|Северная Македония
|0:3
|Грузия
|21'
|05.06.2022
|1' -83'
|Болгария
|2:5
|Грузия
|02.06.2022
|1' -90'
|Грузия
|4:0
|Гибралтар