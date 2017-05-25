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    Тиаго Хавьер - статистика

    Полузащитник
    Имя Тиаго
    Фамилия Хавьер
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Рио-де-Жанейро
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 декабря 1983 (39 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Труа 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.05.2017 1' -90' Лорьян (Лорьян) 0:0 Труа (Труа)
    25.05.2017 71' -90' Труа (Труа) 2:1 Лорьян (Лорьян)
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