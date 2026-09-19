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Франция. Лига 2
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Метц
Буна Сарр
Статистика
€ 350 тыс
Буна Сарр - статистика
Метц
31 января 1992 (34), Лион
#70 | Защитник
177 см
Гвинея
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Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 2, 7 тур
Метц
2 : 2
19.09.2026
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 2, 5 тур
Метц
4 : 1
05.09.2026
Родез
1' - 90'
Франция. Лига 2, 4 тур
Анси
1 : 1
29.08.2026
Метц
1' - 90'
90'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2026/2027
Франция. Лига 1 2025/2026
Германия. Бундеслига 2023/2024
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Лига Европы 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Метц
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 2, 7 тур
Метц
2 : 2
19.09.2026
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 2, 5 тур
Метц
4 : 1
05.09.2026
Родез
1' - 90'
Франция. Лига 2, 4 тур
Анси
1 : 1
29.08.2026
Метц
1' - 90'
90'
Франция. Лига 2, 3 тур
Метц
1 : 1
22.08.2026
Лаваль
1' - 90'
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