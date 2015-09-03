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    Леонель Алвес - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Леонель
    Фамилия Алвес
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 сентября 1993 (29 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Андорра 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.09.2015 87' -90' Босния и Герцеговина 3:0 Андорра
    03.09.2015 Был в запасе Израиль 4:0 Андорра
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